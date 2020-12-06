الأهلي يعلن سلبية مسحة ديانج ويحدد موعد عودته

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية وكان ديانج قد تعرض لإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي توج بها الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه وينتظر أن يعود المالي أليو ديانج للانتظام في تدريبات الفريق فور انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب التتويج أمس بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ النادي.