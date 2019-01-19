بيراميدز يطالب جماهير الاهلي بتشجيع بيراميدز امام الزمالك

طالب حسام البدري رئيس نادي بيراميدز من جماهير النادي الأهلي مساندة الفريق أمام الزمالك، في المواجهة التي ستُقام يوم الخميس 24 من يناير الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

ونشر تركي آل الشيخ مالك النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لحسام البدري والذي قال :" مباراة الزمالك مهمة جدا وأتمني أن تكون هناك مساندة من جماهير النادي الأهلي وتشجع بيراميدز وربنا يسهل ونعمل نتيجة جيدة".

ويحتل الزمالك صدارة الجدول برصيد 41 نقطة من 13 فوز وتعادلين وخسارة وحيدة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 10 فوز، 8 تعادلات وخسارة وحيدة.