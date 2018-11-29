رحل حسام البدري عن الأهلي، تاركًا إرثًا ثقيلًا من المواقف السلبية مع القلعة الحمراء، وجدلًا بشأن رفضه ضم العديد من الصفقات للفريق الأحمر، سارع بضمها إلى صفوف بيراميدز، فور توليه مهام النادي تحت المسمى الجديد.

ويرصد "الوطن" أهم الصفقات التي رفض حسام البدري وجودها في الأهلي:

البرازيلي كينو

حيث تم عرضه على القلعة الحمراء ورفضه البدري، أثناء توليه تدريب الفريق، قبل أن يكون أولى صفقات نادي بيراميدز قبل بداية الموسم، ونفس الأمر مع عبد الله البكري، المدافع الأساسي الحالي لبيراميدز، عندما أكد من قبل أنه مدافع عادي والتعاقد معه لن يضيف.

الفرنسي لاسانا ديارا

واحدًا من الأسماء المعروضة على البدري، خلال فترة عمله داخل الفريق الأحمر، لكنه رفض التعاقد مع اللاعب لعدم الاستفادة منه وعدم الحاجة إليه، قبل أن يتعاقد اللاعب مع نادي باريس سان جيرمان، وقبل بداية الموسم.

المغربي أشرف بن شرقي

عرضت إدارة الأهلي على البدري، التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، ولكن كالعادة قوبل الأمر بالرفض، وقال وقتها، "ما أعرفه أن بن شرقي يمر بأزمات مع نادي الهلال السعودي، لكنه خارج حسابات الأهلي في الفترة المقبلة، ولا نحتاجه".

حسين الشحات

وكان الأهلي قريبًا من حسم صفقة حسين الشحات، ولكنه رفض دفع مقابل مادي كبير مقابل اللاعب، رغم أنه كان اللاعب الأفضل في الدوري.