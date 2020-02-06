التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي بين الفريقين.ويتلقي الأهلي وبيراميدز على ملعب ستاد الدفاع الجوي، وبدأت المباراة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.وتذاع المباراة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت الفضائيتين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- محمود متولي -ايمن اشرف- أحمد فتحي.

خط الوسط: حسين الشحات- أليو ديانج-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة-جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.