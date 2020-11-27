انطلاق نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائي القرن، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجاي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة - ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

فيما يضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

ويُدير الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة. مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذى حرم القطبين من 6 لاعبين إذ يغيب عن الأهلى من الثلاثى ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدى "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات فى حيرة كل من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك.