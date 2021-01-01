أصيب مهاجم فريق غلطة سراي التركي النرويجي الدولي عمر العبدلاوي بجروح خطيرة في وجهه وعينيه، بسبب مفرقعات نارية خلال احتفالات رأس السنة حسب ما أعلن طبيبه وناديه اليوم الجمعة.وقال الطبيب وداد كايا من مستشفى ليف حيث يخضع اللاعب للعلاج: "وصل العبدلاوي إلى المستشفى مساء الخميس. هو مصاب في عينيه. قمنا بالاستعانة بطبيب تجميل ومجموعة من أطباء العيون".

وأضاف الطبيب: "لم يفقد العبدلاوي النظر، لكن إحدى عينيه تعرضت لأذى أكبر من الأخرى" مشيرا إلى أنه "في حالة أفضل اليوم لكن من المبكر الحكم على العواقب على المدى البعيد". كما رفض تحديد موعد لعودة اللاعب إلى الملاعب.

وحسب الصحف التركية، أصيب اللاعب البالغ 29 عاما عندما انفجرت إحدى المفرقعات النارية بين يديه في منزله خلال احتفالات نهاية العام 2020.وقام مدرب غلطة سراي فاتح تيريم وقائد الفريق آردا توران بزيارة اللاعب المغربي الأصل الذي انضم الى غلطة سراي مطلع الموسم الحالي بعد أن دافع عن ألوان ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني.