الأهلي يتقدم على المصري بهدف صالح جمعة في الشوط الأول
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الأهلي يتقدم على المصري بهدف صالح جمعة في الشوط الأول

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العرب اليوم - الأهلي يتقدم على المصري بهدف صالح جمعة في الشوط الأول

اللاعب صالح جمعة
القاهرة - محمد عبد الحميد

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري المقامة حالياً بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري بتقدم الأهلي بهدف نظيف، أحرزه صالح جمعة فى الدقيقة 31 .

يلعب الأهلي مباراة المصري بتشكيل مكوّن من: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو.

فيما ضم تشكيل المصري ، كلاً من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ،  إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

ودخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.

بدء الاهلي المباراة بشكل هجومي بحثاً عن هدف مُبكر وحاول استغلال الأطراف عن طريق معلول وباسم بجانب انطلاقات صالح جمعة وجيرالدو وأجاي من العُمق.

مرر صالح جمعة كرة خطرة وصلت لـ"باسم على" لكن الأخير لعب الكرة بشكل ضعيف لتصل لحارس المصري.

وكاد المصري يُسجل هدف التقدم في الدقيقة 13 بعدما أنفرد أوستن بالمرمى وبدلاً أن يُنقذها على لطفي الكرة برأسه "قلش" لكن ياسر أبراهيم تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف قبل أن تهتز شباك الأهلي.

شهدت الدقيقة 20 هجمة خطرة للأهلي بعدما مرر على معلول كرة رائعة من الناحية اليُسرى لكن احمد مسعود حارس المصري يتدخل وينقذ الموقف.

واصل أزارو مهارته الخاصة في إهدار الفرص بعدما تلقى تمريرة سحرية من على معلول لكن المهاجم المغربي لعبها بغرابة بعيداً عن المرمى بدلاً أن يسكنها في الشباك.

الهجوم الأهلاوي المتواصل أسفر عن هدف أول للأهلي سجله صالح جمعة في الدقيقة 31 بعدما تلقى تمريرة جيدة من وليد أزارو سددها جمعة بشكل جيد في شباك المصري .

وخرج إسلام أبوسليمة من المصري في الدقيقة 33 وشارك محمود نادي بدلاً منه وألغى الحكم هدف سجله جيرالدو بداعي التسلل ، وحاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

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الأهلي يتقدم على المصري بهدف صالح جمعة في الشوط الأول الأهلي يتقدم على المصري بهدف صالح جمعة في الشوط الأول



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الأهلي يتقدم على المصري بهدف صالح جمعة في الشوط الأول الأهلي يتقدم على المصري بهدف صالح جمعة في الشوط الأول



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