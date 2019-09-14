ميمامولاي يتقدم لفوت السنغالي بهدف في شباك الزمالك

تقدم فريق جينراسيون فوت السنغالي بالهدف الأول لفريقه أمام الزمالك بالمباراة الجارية بينهما حاليًا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل مولاي الهدف في الدقيقة الـ12 بعدما اخترق من العمق الدفاع الزملكاوي مستغلًا أخطاء المدافعين ويسددها بقوة في المرمى.