ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون فوت

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز على حساب ديكاداها الصومالي بنتيجة 13-0، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لدور الـ64 من البطولة القارية.

واستقر ميتشو مدرب الفريق الأبيض، على الدفع بعمر السعيد في التشكيل الأساسي ويأتي من خلفه محمد عنتر، وعبد الله جمعة، وأوباما.

تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبد الله جمعة، محمد عنتر.

خط الهجوم: عمر السعيد.