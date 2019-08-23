الهلال يفتتح مشواره بالدورى السعودى برباعية فى أبها

حقق الهلال فوزا كبيرا على ضيفه فريق أبها الصاعد حديثا، بنتيجة 4 - 2، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

كان فريق أبها البادئ بالتسجيل فى الدقيقة 20 زمن المباراة، عن طريق مهاجم مدغشقر فانيفا ايما اندرياتسيما، ولكن نجح المهاجم الفرنسى القوى بافيتيمبى جوميز، فى تسجيل هدفين لفريق الهلال فى الدقيقتين 39 و44 من زمن المباراة، لينتهى الشوط الأول بتقدم الزعيم 2 – 1.

وفى الشوط الثانى نجح النجم الإيطالى جيوفينكو فى تسجيل ثالث أهداف الهلال، بالدقيقة 63، من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، وسجل سعد بقير لاعب أبها ثانى الأهداف من ركلة جزاء، فى الدقيقة 81 من عمر المباراة، ولكن نجح المهاجم السورى عمر خربين فى تسجيل رابع أهداف الزعيم، بالدقيقة 85 من زمن المباراة.

وكان النصر قد تغلب على ضمك 2-0 أمس الخميس فى ضربة البداية للموسم الجديد، وتعادل أهلى جدة مع العدالة بنتيجة 1 - 1.