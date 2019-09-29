الزمالك يتدرب على ملعب برج العرب بعد إلغاء مباراة جينيراسيون فوت

قرر الصوبي ميتشو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريب على ملعب برح العرب بعد اعلان الحكم لالغاء مباراة الفريق الابيض امام جينيرسيون فوت السنغالي في اياب دور ال٣٢ لدوري ابطال افريقيا.

وكان طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وجينيرسيون السنغالي قرر الغاء المباراة بعد عدم وصول الفريق السنغالي للملعب بعد مرور ٢٠ دقيقة على موعد بداية اللقاء.

واصبح الزمالك فائزا بالانسحاب لعدم وصول الفريق المنافس لملعب اللقاء،

ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني

وتمسك بطل السنغال بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.