المقاولون يتقدم على الاهلي بهدف احمد علي

نجح احمد علي في تسجيل الهدف الاول للمقاولون في شباك النادي الاهلي المصري، في المباراة المقامة بينهما على ملعب السلام ضمن مباريات الاسبوع السادس عشر للدوري.

استغل احمد علي خطأ ساذج من المدافع المالي ساليف كوليبالي في الدقيقة ٨٢ ، وتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ويسددها على يسار الحارس شريف اكرامي.