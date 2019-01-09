بيتزي يكافئ لاعبي المنتخب السعودي بفترة حرة

منح الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لاعبي الأخضر فترة حرة محددة، بعد نهاية الحصة التدريبية التي أجراها اليوم الأربعاء، على ملعب نادي ند الشبا.

ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية أولى بعد انتصارهم أمس الثلاثاء في المباراة الافتتاحية في البطولة الآسيوية على كوريا الشمالية 4/0، حيث بدأت بالجري حول الملعب، قبل أن يُخضع بيتزي اللاعبين المشاركين في مباراة الأمس إلى تمارين استرجاعية، فيما أجرت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية وبدنية منوّعة.

وسيجري المنتخب السعودي غدًا تدريبه على نفس الملعب في الخامسة والنصف، استعداداً لمواجهة لبنان السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2019.نفس الملعب في الخامسة والنصف.

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