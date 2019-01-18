حافلة الأهلي تصل إلى ملعب 20 أغسطس

حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت منذ قليل إلى استاد 20 أغسطس بولاية بشار الجزائرية، استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة.ويلتقي الأهلي نظيره، شبيبة الساورة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة. ويلعب الفريقان في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا