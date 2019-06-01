محمد صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة توتنهام في نهائي دوري الأبطال

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيواجه فريق توتنهام في نهائي دوري أبطال اوروبا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

اليسون، اليكساندر ارنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرسون، فابينو، هندرسون، فينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو .