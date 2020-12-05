نقل لاعب النادي الأهلى للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته

دخل وليد سليمان لاعب النادي الأهلى لأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ليكون تحت الملاحظة الطبية بعد ارتفاع درجة حرارته فى اليومين الماضيين، على إثر إصابته ب فيروس كورونا ويتابع مسئولو الأهلى حالة اللاعب بصفة مستمرة، للاطمئنان عليه وتوفير أي رعاية طبية يحتاجها اللاعب خلال فترة علاجه ويلتقى الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم مع فريق طلائع الجيش فى نهائى بطولة كأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية