إيقاف كافاني مهاجم مانشستر يونايتد 3 مباريات بسبب العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف النجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، 3 مباريات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف إسترليني، بعد تعليقاته العنصرية تجاه أحد المشجعين عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، بعد الفوز على فريق ساوثهامبتون، بالدوري الإنجليزي، فى 29 نوفمبر الماضى.

ويغيب كافانى، عن صفوف مانشستر يونايتد، فى مواجهات أستون فيلا، فى الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، فى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وواتفورد بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفتح الاتحاد الإنجليزي، تحقيقا مع الأوروجواياني كافاني، بسبب تعليقه بعنصرية على أحد المشجعين بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، وكان أحد المشجعين المعجبين بالأوروجواياني إدينسون كافاني، قد كتب رسالة باللغة الإسبانية، على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، والتي تترجم إلى "أنا أحبك يا ماتادور!"، ليرد مهاجم مان يونايتد قائلاً، "جراسياس نيجريتو!"، والتي تعنى "أسود صغير".

وقام مهاجم اليونايتد، بحذف الصورة لاحقاً من على حسابه الخاص بـ "إنستجرام"، بعد تلقيه تنبيه من إدارة ناديه، التى حاولت الدفاع عنه من خلال الإصرار على أن تعليق كافانى لم يكن عنصريا.

وكان كافانى، صاحب الـ 33 عاما، قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد، فى صفقة مجانية، الصيف الماضى، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.