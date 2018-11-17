الاهلي يكلف سيد عبد الحفيظ بمتابعة ملف كرة القدم

كلف مجلس ادارة النادي الاهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، سيد عبد الحفيظ، بمتابعة قطاع كرة القدم، هلى ان يقدم تقرير شامل عن الترشيحات المطلوبة لكافة المناصب .