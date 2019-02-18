يوفنتوس يؤكد اهتمامه بضم نجم عالمي

أكد فابيو باراتيشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، اهتمام فريقه بالحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان.

ونقل "Rai Radio" الإيطالي عن باراتيشي قوله: "لقد طلبنا المعلومات، نريد أن نعرف رأي إيكاردي بشأن حمل قميص نادي يوفنتوس".