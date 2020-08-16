قناة الأهلي تهاجم إكرامي وعائلته

خرجت قناة النادي الأهلي بتصريحات نارية ضد إكرامي الشحات حارس مرمى الفريق السابق، ونجله شريف إكرامي الحارس الحالي الذي انهى علاقته مع المارد الأحمر بشكلح نهائي، بسبب أزمة رمضان صبحي وانتقاله إلى نادي بيراميدز واتهمت قناة الأهلي عائلة إكرامي، وبوجه خاص شريف بالتواطؤ مع صهره رمضان صبحي، واقناعه بالرحيل عن القلعة الحمراء، والنظر في عرض بيراميدز.