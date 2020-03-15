الشباب والرياضة تقرر منح إجازة للسيدات اللواتى لديهن أطفال أقل من 12 عاما

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وقرارات مجلس الوزراء في ذات الشأن فضلاً عن توقف جميع الأنشطة الشبابية والرياضية خلال نفس الفترة ضمن جهود الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا ، قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مع جميع قيادات ومسئولي وزارة الشباب والرياضة إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بوزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها بمنح إجازة خلال الأسبوعين المخاطبين بقرارات وقف الدراسة والأنشطة الرياضية ، آخذا بعين الاعتبار كافة الإجراءات القانونية والإدارية. يأتي ذلك في ضوء خطة الوزارة المتماشية مع سياسة الدولة والحكومة المصرية لتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال والأسر المصرية خلال الفترة الراهنة. كما تضمن اجتماع الوزير دراسة استمرار وتكثيف كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في كافة المنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة انتشار الفيروس.

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