ميدو يقود الوحدة السعودي في مواجهة مصيرية أمام الأهلي

يقود المدير الفني أحمد حسام ميدو فريق الوحدة السعودي في مواجهة مصيرية أمام أهلي جدة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وستقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية وستنقل عبر قناتي KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD بصوت المعلق الرياضي سمير المعيرفي. يدخل فريق الوحدة المباراة بشعار لا بديل عن الفوز حيث يأمل ميدو مواصلة صحوة الفريق وتحقيق المفاجأة بإقصاء الأهلي أحد المرشحين للفوز باللقب والظفر ببطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وعلى الجانب الأخر يدخل الأهلي المباراة منتشيًا بالفوز الكبير الذي حققه على أحد بخماسية مقابل هدف في الجولة 16 للدوري. يذكر ان الأهلي تأهل إلى دور الـ 16 بكأس الملك على حساب النجوم بعد التغلب عليه بهدف نظيف في دور الـ 32 بينما تأهل الوحدة على حساب العروبة بعد الفوز عليه بهدف نظيف في الدور السابق.