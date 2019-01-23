كاسونجو يقود هجوم الوحدة أمام الأهلي في كأس الملك

أعلن المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو عن تشكيل الوحدة السعودي أمام أهلي جدة في مواجهة الوحدة والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهد التشكيل تواجد النجم الكونغولي كابونجو كاسونجو المنتقل من الزمالك المصري إلى الوحدة على سبيل الإعارة حتى نهائية الموسم الحالي.

وجاء تشكيل الوحدة كالأتي ..