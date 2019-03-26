الإسماعيلى يعلن جاهزية محمد مجدى لمواجهة إنبى

قال الدكتور ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى للدراويش، إن اللاعب محمد مجدى مدافع الفريق جاهز للقاء إنبى القادم ضمن منافسات مسابقة الدورى العام.

وتعرض اللاعب لإصابة فى اليد خلال لقاء الفريق أمام مازيمبى فى دورى المجموعات لبطولة أبطال أفريقيا حرمته من المشاركة مع الدراويش خلال اللقاء السابقة .

ويستعد الدراويش لمواجهة نظيرة البترولى يوم الجمعة المقبل فى تمام السابعة مساء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة