الفتح ينافس أحد على ضم الدولي المصري “مؤمن زكريا”

دخل نادي الفتح في سباق مع أحد من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي المصري “مؤمن زكريا” لاعب النادي الأهلي السعودي السابق. وكان أحد قد عرض 100 ألف دولار لاستعارة اللاعب لنهاية الموسم لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل النادي الأهلي المصري ليتم رفع العرض إلى 150 ألف دولار وهو العرض الذي رفض كذلك.

وأبدى مسؤولو نادي الفتح اهتمامهم بضم اللاعب صاحب الـ30 عامًا بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وعرض الفتح مبلغ 200 ألف دولار على الأهلي المصري لحسم الصفقة في انتظار الرد من قبل النادي القاهري.

قد يهمك أيضاً :

مؤمن زكريا يقترب من الانضمام لنادي السعودي

مؤمن زكريا على أعتاب نادي أحد السعودي مقابل 100 ألف دولار