رئيس أحد السعودي يعلن موقف ناديه من التعاقد مع مؤمن زكريا

أكد سعودي الحربي رئيس نادي أُحد السعودي، أن المقابل المادي في صفقة مؤمن زكريا لاعب الأهلي، وراء تأخر انتقال اللاعب الى صفوف الفريق.وقال رئيس أحد السعودي في تصريحات لإذاعة أون سبورت:" الساعات المقبلة ستشهد انفراجة في صفقة انضمام مؤمن زكريا،

فاللاعب لديه رغبة كبيرة في الانضمام إلى صفوف أُحد".وأضاف: " المقابل المادي هو سبب الخلاف مع إدارة الأهلي، وبالتأكيد كل نادي يرغب في تحقيق أقصى استفادة مالية من لاعبيه وهو حق مشروع للجميع".

وأختتم رئيس نادي أُحد تصريحاته قائلًا: "الساعات المقبلة قد تشهد اتفاق مع الأهلي على إتمام انتقال مؤمن زكريا للفريق".