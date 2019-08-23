تعرف على التشكيل الرسمى لمباراة أستون فيلا ضد إيفرتون

أعلن ديان سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا التشكيل الرسمى الذى سوف يواجه إيفرتون فى التاسعة مساء اليوم بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تواجد محمود تريزيجيه ضمن التشكيل الأساسى للفريق بينما فضل المدير الفنى جلوس أحمد المحمدى على قائمة البدلاء فى المباراة، وتعد مباراة إيفرتون ضد أستون فيلا هى أكثر المباريات ظهورًا فى تاريخ الدورى الإنجليزى، حيث ستكون المواجهة المقبلة بين الفريقين هى رقم 203 بينهما بالبريميرليج.

وكشف الموقع الرسمى لنادي أستون فيلا، أن المنافسة التاريخية بين الفريقين ستسجل الظهور رقم 203 فى تاريخ الدورى، حيث سبق وفاز الفيلانز بالمواجهة 73 مرة، مقابل 76 انتصار لصالح إيفرتون، ويبحث أستون فيلا عن تحقيق فوزه الأول في مشواره بمسابقة الدوري الإنجليزي بعدما تذوق مرارة الهزيمة في المباراتين الماضيتين أمام توتنهام وبورنموث ليحتل المركز الـ 17 في جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويدرك ديان سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا أن خسارة الفريق للمباراة الثالثة على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي قد تكتب كلمة النهاية في مشواره مع "الفيلانز"، لاسيما وأن إدارة النادي قامت بتلبية جميع متطلباته بضم 12 لاعباً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهي الصفقات التي كلفت خزينة النادي نحو 145 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي الذي تم إختياره أفضل لاعب في مباراة أستون فيلا الماضية أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة الثانية وفقاً لموقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

ويثق المدير الفني لنادي أستون فيلا في قدرات أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر في قيادة الجبهة اليمنى لفريقه الإنجليزي خلال مباريات الموسم الحالي، واعتمد المدرب الإنجليزي بصفة أساسية على أحمد المحمدي بجانب محمود تريزيجيه في أول مباراتين في البريمييرليج أمام توتنهام وبورنموث، واللتين خسرهما الفريق مع عودته للبطولة بالموسم الحالي.

في المقابل، يسعى إيفرتون صاحب المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة والوصول إلى النقطة السابعة لإعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً، وتعادل إيفرتون في الجولة الاولى مع كريستال بالاس قبل أن يتغلب على واتفورد في الجولة الثانية.