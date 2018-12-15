الزمالك يتقدم بسداسية على القطن بعد 60 دقيقة

نجح الزمالك فى التقدم بنتيجة 6/0 على القطن التشادى بعد مرور 60 دقيقة من المباراة المقامة حاليا بين الفريقين بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لم يجرى الزمالك تغييرات مع بداية الشوط الثانى حيث بدأ بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد إبراهيم ومصطفي فتحي وكهربا.

خط الهجوم: كاسونجو.

ومع الدقيقة 48 يفشل كاسونجو فى تسجيل الهدف السادس للزمالك والثالث له بعد تمريره سحرية من كهربا حيث فضل الكونغولى محاولة مراوغه مدافع القطن بدل التسديد مباشرة تجاه المرمى ليتفوق المدافع وتضيع فرصة هدف محقق للأبيض .

وكاد فرجانى ساسى يسجل هدف عالمى بالدقيقة 52 بعد تلقى عرضية من حمدى النقاز وسدد الكرة مباشرة تجاه المرمى التشادى لكنها تمر بجوار القائم الأيسر .

ويضيف مصطفى فتحى الهدف السادس للزمالك بالدقيقة 56 بعد تلقى عرضية من كهربا يسددها مباشرة فى مرمى القطن .

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