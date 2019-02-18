تتجدد المنافسة بين الغريمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما يشاركان مع فريقيهما في مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض نادي يوفنتوس بقيادة نجمه رونالدو، اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد بعد غد، في ذهاب ثمن نهائي "التشامبيونز ليغ"، فيما ستكون مهمة نادي برشلونة بقيادة هدافه ميسي أسهل نوعا ما، عندما يواجه مضيفه ليون غدا، ضمن منافسات الدور ذاته.