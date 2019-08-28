وصل الدولي التشيلي ألكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد إلى مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى نادي إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

وتناقلت مواقع إيطالية فيديو للحظة وصول سانشيز إلى ميلانو، قبل توجهه إلى مقر "النيراتزوري"، للخضوع للفحص الطبي، من ثم توقيع عقود انضمامه للفريق.