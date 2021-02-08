بايرن ميونيخ يواصل الضغط بعد التقدم بهدف أمام الأهلي

بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني المقامة حالياً باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية مازالت النتيجة تقدم البايرن بهدف نظيف أحرزه ليفاندوفسكى