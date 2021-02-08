بايرن ميونيخ يواصل الضغط بعد التقدم بهدف أمام الأهلي
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بايرن ميونيخ يواصل الضغط بعد التقدم بهدف أمام الأهلي

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العرب اليوم - بايرن ميونيخ يواصل الضغط بعد التقدم بهدف أمام الأهلي

نادي بايرن ميونيخ الألماني - صورة تعبيرية
الدوحه - العرب اليوم

بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني المقامة حالياً باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية مازالت النتيجة تقدم البايرن بهدف نظيف أحرزه ليفاندوفسكى

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بايرن ميونيخ يواصل الضغط بعد التقدم بهدف أمام الأهلي بايرن ميونيخ يواصل الضغط بعد التقدم بهدف أمام الأهلي



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