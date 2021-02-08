ليفاندوفسكي يحرز الهدف الأول لفريق بايرن ميونيخ أمام الأهلي

أحرز ليفاندوفسكي الهدف الأول لفريق بايرن ميونيخ في مرمي الأهلى فى الدقيقة 18 بالمباراة المقامة حاليا على ملعب أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة بنصف نهائى مونديال الأندية.