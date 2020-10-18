الزمالك يصل ملعب محمد الخامس لمواجهة الرجاء في نصف نهائي أفريقيا



وصلت حافلة فريقالكرة الأول في نادي الزمالك إلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء منذ قليل استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في التاسعةمساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس، وذلكوسط تشديدات أمنية مكثفة، وألقى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك المحاضرةالفنية الأخيرة على اللاعبين في فندق الإقامة قبل تحرك الفريق للملعب استعدادًا للمباراة. وتأهل الزمالك إلىنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسي،بنتيجة 3 / 2، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور ربع النهائي من البطولة

الإفريقية،بينما تأهل الرجاء المغربي إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبي الكونغوليبنتيجة 2 / 1، في مجمع مباراتي الذهاب والعودة في ربع النهائي. واحتل كلا الفريقين المركز الثاني في مجموعتهما فيدور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك في المجموعة الأولىالتي تضمت إلى جواره أندية مازيمبي وأول أغسطس الأنجولي ويسكو يونايتد الزامبي، ليحتلالأبيض المركز الثاني برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوي فكان قد احتل أيضًا المركزالثاني في المجموعة الرابعة التي تضمت إلى جواره أندية الترجي التونسي وشبيبة القبائلالجزائري وفيتا كلوب الكونغولي، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجي الذيتصدر المجموعة بفارق الأهداف.