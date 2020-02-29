التشكيلة الرسمية للوداد أمام النجم الساحلي

كشف الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن التشكيلة الرسمية للفريق الأحمر الذي سيواجه بداية من الثامنة ليلا، فريق النجم الساحلي التونسي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، بالمركب الرياضي محمد الخامس.

وفي ما يلي التشكيلة:

التكناوتي، أسرير، النقاش، الناهيري، كومارا، عطية الله، جبران، الكرتي، أووك، الحسوني، الحداد.