الأرجنتين تفوز على اليابان بالدور الرئيسي لمونديال كرة اليد

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره الياباني بنتيجة 28 - 24، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بصالة ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر حالياً. وبهذا الفوز، يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الدنمارك متصدر المجموعة، بينما حل منتخب كرواتيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وقطر رابعاً بنقطتين، واليابان خامساً بنقطة واحدة، والبحرين في المركز السادس والأخير بلا رصيد من النقاط.