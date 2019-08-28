الإصابة تبعد هازارد عن دورتموند لعدة أسابيع

أفاد نادي بوروسيا دورتموند، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بأن لاعبه الدولي البلجيكي ثورغان هازارد، تعرض لإصابة في أضلاعه ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.