إصابة لاعب الأهلي علي معلول ونزول ياسر إبراهيم بديلاً أمام البايرن

تعرض علي معلول لاعب الأهلي للإصابة في الدقيقة 26 من عمر مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ والتي تجمعها حاليا على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وشارك بدلا منه ياسر إبراهيم.