ليفربول يفقد صدارة الدوري الإنجليزي بتعادله مع إيفرتون بدون أهداف

فقد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، لصالح غريمه مانشستر سيتي، بعدما حقق تعادلا مخيبا مع مضيفه وجاره إيفرتون بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، في ديربي مدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر المسابقة.

التعادل منح ليفربول نقطة وحيدة، ليرتفع رصيده إلى 70 نقطة، ولكنه تراجع إلى المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي خطف الصدارة بعد فوزه أمس السبت على بورنموث بهدف دون رد، كما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 37 نقطة في المركز العاشر.

شارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول وأكمل اللقاء حتى نهايته، ولكنه لم يستطع زيارة شباك إيفرتون، ليتوقف رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي عند 17 هدفا في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة، خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي أحرز 18 هدفا.