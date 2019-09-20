ضربة جزاء لنادي الزمالك وتسجيل الهدف الاول
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ضربة جزاء لنادي الزمالك وتسجيل الهدف الاول

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العرب اليوم - ضربة جزاء لنادي الزمالك وتسجيل الهدف الاول

ضربة جزاء لنادي الزمالك وتسجيل الهدف الاول
القاهرة - العرب اليوم

استطاع فريق نادي الزمالك الحصول علي ضربة جزاء وتسجيل الهدف الاول في مرمي الشناوي حارس مرمي الاهلي

 

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ضربة جزاء لنادي الزمالك وتسجيل الهدف الاول ضربة جزاء لنادي الزمالك وتسجيل الهدف الاول



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