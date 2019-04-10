الأهلي يتقدم على مصر للمقاصة بهدف حمدي فتحي
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الأهلي يتقدم على مصر للمقاصة بهدف حمدي فتحي

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العرب اليوم - الأهلي يتقدم على مصر للمقاصة بهدف حمدي فتحي

فريق الأهلي المصري لكرة القدم
القاهرة -العرب اليوم

تقدم الأهلي على مصر للمقاصة بهدف حمدي فتحي

رياضة عاجل
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الأهلي يتقدم على مصر للمقاصة بهدف حمدي فتحي الأهلي يتقدم على مصر للمقاصة بهدف حمدي فتحي



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الأهلي يتقدم على مصر للمقاصة بهدف حمدي فتحي الأهلي يتقدم على مصر للمقاصة بهدف حمدي فتحي



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