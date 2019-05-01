تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة الاربعاء المرتقبة ضد ليفربول

يلتقي مساء اليوم الأربعاء فريق برشلونة الإسباني بمنافسه الصعب ليفربول الإنجليزي، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق السابع من شهر مايو الجاري على ملعب “الأنفيلد” معقل ليفربول.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة سيدفع بالتشكيلة الأساسية للبرسا في لقائه الصعب والمصيري أمام ليفربول.

وأضافت الصحيفة أن البرازيلي فيليبي كوتينيو، بالإضافة للأوروجواني لويس سواريز سيشاركان في التشكيلة الأساسية للبرسا أمام فريقهما السابق ليفربول.