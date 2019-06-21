أجيري يعلن تشكيل المنتخب المصري للقاء زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أجيري عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم في اللقاء الافتتاحي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجية

خط الهجوم: محمد صلاح ومروان محسن