راموس يلدغ العين بهدف ثالث لريال مدريد بنهائي كأس العالم للأندية

سجل الدولي الإسباني سيرجوا راموس الهدف الثالث لريال مدريد في شباك العين الإماراتي في الدقيقة 79 من عمر مباراة الفريقين بنهائي كأس العالم للأندية بالإمارات 2018

هدف راموس جاء من ضربة رأسية قوية بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها لوكا مودريتش الذي سجل الهدف الاول واحرز الثاني يورنتي