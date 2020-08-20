تحرك زملكاوى قوى لحسم صفقة رمضان صبحي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء بدأوا في تكثيف اتصالاتهم مع مسوئولي هيدرسيفلد الإنجليزي، بشأن إتمام صفقة حيث أعلن مسوئولو نادي هيدرسيفلد أن المفاوضات مع نادي بيراميدز توقفت بسبب المقابل المادي مؤخرا بينما أكد مصدر مقرب من رمضان صبحي أن اللاعب سوف يحسم وجهته منتصف الأسبوع المقبل، سواء إلى الزمالك أو لأي نادٍ آخر وكان نادر السيد، نجم السابق، قد قال إن انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز، مادي وليس فنيا أو جماهيريا، موضحًا أن اللاعب ما يزال صغيرا.