تحرك زملكاوى قوى لحسم صفقة رمضان صبحي

القاهرة ـ العرب اليوم
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء بدأوا في تكثيف اتصالاتهم مع مسوئولي هيدرسيفلد الإنجليزي، بشأن إتمام صفقة حيث أعلن مسوئولو نادي هيدرسيفلد أن المفاوضات مع نادي بيراميدز توقفت بسبب المقابل المادي مؤخرا بينما أكد مصدر مقرب من رمضان صبحي أن اللاعب سوف يحسم وجهته منتصف الأسبوع المقبل، سواء إلى الزمالك أو لأي نادٍ آخر وكان نادر السيد، نجم السابق، قد قال إن انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز، مادي وليس فنيا أو جماهيريا، موضحًا أن اللاعب ما يزال صغيرا.
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