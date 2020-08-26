حقيقة إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

توجه عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، إلى المستشفى بصحبة الدكتور هاني درويش طبيب الفريق، من أجل الخضوع إلى أشعة سريعة لتحديد حجم إصابته وكان حمدي غادر مباراة فريقه المقامة حاليًا ضد سموحة، بملعب جهاز الرياضة العسكري، بعد سقوطه مصابًا في الدقيقة 23، ويقرر عبدالحميد بسيوني المدير الفني استبداله ودخول أحمد كابوريا بدلًا منه ونفى الدكتور هانى درويش، تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، موضحًا أن الإصابة عبارة عن كدمة فى كاحل القدم بجانب وتر اكيليس.