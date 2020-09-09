الزمالك يتلقى عرضا من الدوري السعودي للتعاقد مع حارس مرماه

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي الباطن، تقدمت بعرض، إلى مسؤولي الزمالك؛ من أجل التعاقد مع محمد عواد، حارس الفريق، والذي مثَّل الوحدة في وقت سابق بالدوري السعودي للمحترفين.وقالت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، إن الزمالك تلقى عرضا رسميا من الباطن السعودي لضم محمد عواد على سبيل الإعارة لمدة موسم.وتضمن عرض الباطن، تحمل النادي رواتب اللاعب بشكل كامل طوال الموسم، بالإضافة إلى دفع قيمة مالية لنادي الزمالك؛ للموافقة على إتمام الصفقة.

ويرى أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، أن خروج محمد عواد وبامبو وعنتر ومحمد حسن للإعارة؛ افضل لهم في الوقت الحالي.وقال عبد العزيز خلال حواره لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب، عبر اذاعة "نجوم اف ام": أنصح محمد عواد بالخروج حاليا من نادي الزمالك على سبيل الاعارة، لابد ان يشارك، ومشاركته في الوقت الحالي صعبة للغاية في ظل تألق ابوجبل وعودة جنش.