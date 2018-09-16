اتحاد الكرة المصري يكشف التكلفة المالية لتقنية حكم الفيديو في المباراة الواحدة

أعلن مصدر مسئول في اتحاد الكرة، عن تكلفة تطبيق تقنية حكم الفيديو في المباراة الواحدة ببطولة الدوري للموسم الحالي.

وكشف المصدر، أن تطبيق التقنية يتكلف 10 آلاف دولار في المباراة الواحدة، بما يوازي 180 ألف جنيه تقريبًا.