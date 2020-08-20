ليفربول يقطع معسكر النمسا بشكل مفاجئ ويعود لإنجلترا بسبب كورونا

قطع ليفربول معسكر النمسا التدريبي، وعاد مسارعاً إلى إنجلترا، بعد قرار المملكة المتحدة بوضع النمسا على خريطة البلاد المحظورة بسبب فيروس كورونا، وذلك رغم التزام الريدز بمباريات ودية قبل العودة. وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ليفربول توجه بشكل مفاجئ إلى إنجلترا، من أجل ضمان عدم دخوله في حجر صحي وجميع العناصر الموجودة في معسكر النمسا، في مرحلة حجر صحي، باعتبار أن النسما أصبحت من البلاد الممنوع العودة منها دون التزام عزل منزلى لمدة 14 يوماً، قبل ممارسة الحياة الطبيعية والعودة للمخالطة مرة أخرى.