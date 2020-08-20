تورينو يعلن حالاتي إصابة بفيروس كورونا

أعلن نادي تورينو الإيطالي، اليوم الخميس، رسميًا عن إيجابية حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وخضع لاعبو تورينو لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل عودتهم إلى التدريبات قبل الموسم الجديد واكتشف النادي حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه. وعلق النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي: "أعلن نادي تورينو لكرة القدم أن اختبار لاعبين اثنين مصابين بفيروس كورونا في الاختبارات التي أجريت قبل استئناف الاستعدادات" تورينو يبلغ السلطات المختصة بحالتي إصابة بفيروس كورونا.