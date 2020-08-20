نجم زملكاوى جديد يغيب عن مواجهة القمة أمام الأهلي

يتواصل غياب محمد حسن لاعب وسط فريق الزمالك عن القلعة البيضاء في مباراة القمة المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري ويعاني اللاعب من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي يأتي هذا في الفترة الحالية لتجهيزة للعودة للتدريبات الجماعية ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الجمعة بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا للقاء المرتقب أمام الأهلي.